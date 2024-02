Bimbo di 10 giorni rischia di soffocare per una poppata | salvato da infermiere del 118

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ferrara, 8 febbraio 2024 – Un massaggio cardiaco di 10 minuti, praticato da undel 118 di Ferrara, hala vita a Paolo, un neonato di 10, che stava soffocando per una. E’ successo domenica 4 febbraio attorno alle ore 20.00 a Ferrara. L’ambulanza inviata dalla Centrale operativa del 118 è arrivata sul posto in 6 minuti. Il quadro clinico che si è presentato al personale era di estrema gravità: il piccolo non respirava ed era fortemente bradicardico. L’ha iniziato subito le manovre di ventilazione e massaggio cardiaco, mentre i genitori riferivano che il piccolo aveva fatto unasubito prima di entrare in auto per tornare a casa. Neonata morta di pertosse, la rabbia dei genitori: “Nessuno ci ha detto del vaccino” Il medico giunto sul ...