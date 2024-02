Billy Dee Williams | Marlon Brando ci ha provato con me | ma l' ho respinto Preferisco le donne

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La star di Guerre stellari ha ricordato un approccio,, del divo di Hollywood nei suoi confronti.Deeè uno degli attori più iconici di Hollywood e nel suo ultimo libro autobiografico What Have We Here?: Portraits of A Life, disponibile dal 13 febbraio, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga carriera. Intervistato da People, l'attore ha dato qualche anticipazione. "A questo punto, ad 86 anni, andando verso gli 87, sto pensando a cosa lascerò, quindi ho pensato che forse devo parlare di alcune cose che potrebbero interessare alcune persone. Ho avuto molte esperienze interessanti nel corso degli anni". L'aneddoto conha raccontato un episodio avvenuto con, che gli fece …