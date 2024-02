BigMama vittima di bodyshaming | la Rai apre procedura disciplinare

BigMama sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2024, dove si presenterà in gara con il brano La rabbia non ti basta, una canzone che per ... (news.robadadonne)

L’ultima diatriba coinvolge, come vittima, la cantante BigMama, in gara con il brano “La rabbia non ti basta”. L’artista di Avellino ha ricevuto commenti tutt’altro che felici sui social network per ...E sempre dall'amore sono dettate le parole di BigMama che dopo essere stata vittima di bodyshaming da parte di un giornalista Rai, dal palco urla: "Dedico il mio brano a tutta la comunità queer, ...Un giornalista Rai è stato accusato di fare body shaming contro BigMama a Sanremo 2024: il reporter ha twittato un meme ritenuto “denigratorio” nei confronti della cantante e la tv di Stato ha aperto ...