BigMama e la rivincita con Sanremo 2024 | le violenze | il tumore | gli insulti | la vita dietro la kermesse

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è un’artista della 74esima edizione di. Ha portato sul palco il brano La rabbia non ti basta La sua canzone, il palco dell’Ariston rappresentano per l’artista “la sua”. Marianna Mammone, in arte, ha dovuto lottare contro unmaligno del sangue quando aveva 20 anni. La cantante che oggi ne ha 23 dice: «Senza la chemio sarei morta. Ho fatto dodici cicli. Mettevo la parrucca e cantavo, senza che nessuno si accorgesse di nulla». Oggi sta bene ma in passato ha dovuto lottare contro una violenza tremenda che l’ha segnata. La giovane donna aveva solo 16 anni quando fu violentata da una persona che non le ha chiesto neppure scusa e si è «rifatta viva, senza vergogna». Leggi anche–> Giovanni Allevi, torna la luce, dopo il buio della malattia, a ...