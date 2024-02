Biden tra Gaza e Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella crisi diondeggia: da una parte sostiene, ma dall’altra propone la soluzione “due Stati, due popoli” invisa a. Non si capisce che gioco faccia.Willy De Santisvia email Gentile lettore, in verità si capisce fin troppo bene. Con la campagna per la Casa Bianca in corso, nessun candidato si sogna di scontentare le lobby ebraico-sioniste e il grande mondo finanziario ad esse collegato, il mondo dei Rockefeller, Rothschild, Goldman, Sachs e tante altre dinastie ebraiche, che controllano anche un’enorme fetta di stampa e tv negli Usa. Però dall’altra parte i sentimenti del pubblico stanno mutando, e non poco, sulla questione palestinese. Gli orrori perpetrati dagli israeliani acontro civili e bambini hanno sdegnato anche l’America, soprattutto l’elettorato dem. ...