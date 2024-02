' Biden tenne e diffuse carte segrete ma non va incriminato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Joeconservo' e divulgo' volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan e altre questioni sensibili di sicurezza nazionale: e' la conclusione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur che, pur criticando la gestione dei documenti da parte del presidente, ritiene che non debba essere. Lo riferisce l'Ap sul suo sito. I risultati dell'inchiesta, anche se non penalmente rilevanti, sono imbarazzanti e probabilmente indeboliranno la capacità didi attaccare il suo rivale Donald Trump per leclassificate di Mar-a-Lago.non avrebbe potuto essere perseguito come presidente in carica, ma nel suo rapporto Hur afferma che non avrebbe comunque raccomandato accuse contro di ...