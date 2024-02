Bibbiena | la riorganizzazione degli uffici comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – “Un comune è una realtà complessa, con un capitale umano e finanziario da gestire in maniera efficiente e oculata nell’interesse diretto dei cittadini e per non aumentare le tasse. In questi anni ci siamo impegnati a fondo per gestire al meglio tutto questo e lo abbiamo fatto anche sfruttando le opportunità offerte dal turnover che ci ha dato l possibilità di inserire persone giovani e altamente preparate che abbiamo incoraggiato a lavorare per obiettivi, ovvero come project manager e per obiettivi definiti. Ci siamo riusciti portando sul nostro territorio ben 16 milioni di euro”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli parla di un percorso di rinnovamento delle modalità di gestioneche ha concesso all’amministrazione di partecipare a “40 bandi e ottenere risorse per 16 milioni di ...