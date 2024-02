Biathlon | Lisa Vittozzi alla vigilia della sprint ai Mondiali | “Importante fare bene in ottica inseguimento”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo una prima gara totalmente fallimentare, l’Italia vuole svoltare già da domani ai Campionati2024 di. Venerdì 9 febbraio (partenza alle ore 17.20) è infatti la giornatafemminile a Nove Mesto sulla distanza dei 7,5 km, in cuirappresenta una possibile carta da podio pur non partendo nel lotto delle prime favorite per la vittoria. La staffetta mista di ieri, compromessa dalle frazioni maschili di Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, si è trasformata di fatto in un test agonistico non particolarmente indicativo per la 29enne di Sappada (schierata in ultima frazione) in vista delle competizioni individuali dei prossimi giorni. “Purtroppo la staffetta mista di mercoledì non mi ha dato grandi indicazioni sul mio stato di forma perché il ...