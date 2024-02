Berrettini | sembra finita la relazione con Melissa Satta Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024)lacon. A scriverlo è ladello Sport che riporta del ritorno agli allenamenti a Monte Carlo da parte del tennista romano martoriato dagli infortuni. Sul campo, in palestra, a colloquio fitto con il nuovo coach Francisco Roig. Le ultime immagini social da Montecarlo ditestimoniano la ritrovata volontà di potenza dell’ex finalista di Wimbledon, fermo da quel fatidico 31 agosto quando si infortunò alla caviglia destra durante il secondo turno degli Us Open. L’intenso lavoro di questi giorni ci restituisce finalmente un campione che ha ritrovato la passione, con l’obiettivo neppur troppo nascosto di tornare in campo nei Masters 1000 americani di marzo, Indian Wells e Miami. Se l’amore ...