Benzina scontata del 10% | succede davvero ma solo per pochi giorni | ecco dove

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ogni tanto spuntano promozioni molto interessanti, e attualmente si può fare parte del rifornimento gratis con ladel 10%. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla catena di supermercati Esselunga, nota per molte delle altre offerte che attua in favore dei suoi clienti e dei consumatori. Da Esselunga lacosta il 10% in meno – Informazioneoggi.itGià nel 2022 Esselunga aveva combattuto i caro-carburate con una promozione sfruttabile dai possessori della Carta Fidaty, e aveva riscosso molto successo. Infatti in quel caso la promozione consisteva nell’erogare sconti in euro sul piano (ai distributori Q8) a fronte dell’acquisto di determinati prodotti. Per fare alcuni esempi, il cliente mettendo nel carrello una confezione di una nota marca di filetti di tonno otteneva uno “sconto” di 1 ...

Su Amazon trovi lo smartwatch super resistente di Apple in offerta al prezzo più basso di sempre. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche ...Sono bastate un paio di settimane per far esaurire gli incentivi auto 2024, quelli derivanti dai fondi non utilizzati nel ...Dopo neanche due settimane gli incentivi per le auto a benzina, diesel e altri modelli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, sono già esauriti.