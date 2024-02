Bennati Presidente LAV esclusivo | “In Trentino vogliono uccidere 8 orsi l’anno”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildella Lav (Lega Antivivisezione), in esclusiva ai nostri microfoni: “Ciò che è stato fatto non è compatibile con l’articolo nove della Costituzione” L’uccisione dell’orso M90 sta facendo discutere ed ha creato un polverone nel mondo degli ambientalisti. Il modo in cui ildella Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha operato, ha scatenato critiche e reazioni, sia in ambito politico che da parte degli ambientalisti. Fugatti ha dato l’ordine di abbattimento al Corpo Forestale, poche ore dopo aver firmato il decreto. Secondo quanto riferito daldella Provincia di Trento, l’orso aveva seguito il 28 gennaio scorso una coppia a Mezzana, in Val di Sole. L’orso M90 è stato abbattuto a Trento – Polemiche infinite nel mondo degli ambientalisti – Cityrumors.itIl plantigrado era dotato di un radiocollare a ...