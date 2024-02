La squalifica che terrà in tribuna Reijnders obbligherà Pioli a cambiare il centrocampo per la super sfida di domenica sera contro il Napoli ...ForzAzzurri.net - Tuttosport - Bennacer al posto di Reijnders: le scelte di Pioli L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulle possibili scelte di Pioli ...Milan-Napoli, Stefano Pioli, con l’assenza di Reijnders, è pronto a rilanciare Bennacer: ballottaggio per l’altro posto in mediana Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, vista la squalifica di T ...