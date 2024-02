Beni confiscati alle mafie Gli studenti in visita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un giro tra ie gestiti dalla cooperativa Ripari. L’iniziativa "Consiglieri per un giorno", promossa da Regione Lombardia, ha coinvolto una classe dell’Istituto superiore alberghiero Mantegna di Brescia, ina Trezzano per il progetto di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla criminalità organizzata. Gli, che dovranno redigere un ipotetico progetto di legge che contribuisca alla lotta alla mafia - dopo una ricerca su Internet - hanno individuato la coop Ripari e chiesto di poter organizzare un incontro per conoscere meglio la realtà e i progetti sviluppati a Trezzano. I giovani, guidati anche dal sindaco Fabio Bottero, coordinatore regionale di Avviso Pubblico, hannoto Casa Garofalo, trasformata da villa della ...