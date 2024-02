Bella ciao inopportuna a Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il giorno antecedente la prima serata del festival di2024, la coppia Amadeus/Mengoni, in conferenza stampa, ha intonato, per non perdere occasione di fare politica e cavalcare l'onda, la solita onda rosseggiante, "". Dal momento che il succitato spettacolo musicale apolitico (di nome e non di fatto) verte su musiche e testi, non mi è parso corretto che sia stata cantata questa canzone, di fronte alla quale Amadeus e Mengoni hanno confermato di essere antifascisti. Il solito siparietto di sinistra, che come sempre succede, è ammesso e concesso. Laura De Orazi