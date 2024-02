Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni | svelate le cause della rottura e chi ha preso la decisione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di unatraed, l’uomo che era riuscito a farle battere nuovamente il cuore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, che le aveva causato non poche sofferenze a livello psicologico. Consembrava proprio aver ritrovato il sorriso e, certasoliditàloro relazione, lo scorso dicembre la showgirl si era recata da Mara Venier a Domenica In per parlare di questo suo nuovo inizio e dell’amore che provava per, con il quale aveva già iniziato a progettare persino un matrimonio. E invece dopo soli cinque mesi, anche la relazione consarebbe giunta al termine, come riportato da ...