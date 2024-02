Belén | il retroscena choc sulla nuova fiamma | tutti se ne sono accorti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Personaggi TV. Meno di due mesi fa raccontava di Elio Lorenzoni come l'uomo con cui immaginava il suo futuro. Con lui ha superato la depressione e ha riscoperto l'amore dopo la separazione da Stefano De Martino. Ottobre in montagna, novembre alle Maldive,Rodriguez si viveva a pieno la sua nuovissima storia d'amore con l'imprenditore bresciano. Dal paradiso tropicale, aveva postato una foto di un anello con la didascalia "Sì". A domenica In aveva confessato che fu lei stessa a chiedere al compagno di sposarlo e una volta arrivato il divorzio non avrebbe perso tempo. Tuttavia, un mese dopo la showgirl è di nuovo libera. Libera di stare con un'altro.