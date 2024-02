Beatrice Venezi all’Augusta parla di donne geniali e uniche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si terrà giovedì 15 febbraio, alle ore 21, alla Casa del Boia, il nuovo appuntamento de L’Augusta - la Fortezza delle Idee. Il ‘festival permanente’, patrocinato dal Comune di Lucca, accoglierà il direttore d’orchestra. “Si tratterà di un ritorno, dopo la serata tutta al femminile dedicata a Giacomo Puccini del luglio 2022 – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – Avere con noiè un orgoglio, come organizzatori e, soprattutto, come lucchesi”.presenterà nell’occasione il suo libro “Le sorelle di Mozart”, una raccolta di sedici brevi biografie diche si sono fatte strada in un mondo di uomini come quello della musica. “Si parlerà a ruota libera di ...