Beatrice Luzzi “è la donna più pericolosa in Italia | ha smascherato le ipocrisie”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “è lapiùin questo momento in: halee i mali di un Paese fondato su maschilismo e patriarcato“: sono queste le parole che Ivan Rota ha usato per descrivere la gieffina nel suo ultimo articolo per Dagospia. Ma come mai sarebbe? Perché, continua “ha le attiviste dalla sua parte e le donne complici contro. La sua vittoria, il messaggio più pericoloso“. Nel mirino di Ivan Rota anche Simona Tagli che sarebbe entrata, a suo dire, per seguire la scia lasciata da Jane Alexander, Jill Cooper e Sara Ricci che sono tutte state spine nel fianco per. “Questa povera Simona Tagli non solo si è già schierata dalla parte di Perla Vatiero, ma ha ...