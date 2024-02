Bce | nel primo trimestre il Pil inizia un lento recupero

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'attività economica della zona euro "inizierà unneldel 2024", sempre se famiglie e imprese non perderanno fiducia a causa dei conflitti in corso: lo scrive la Bce nel bollettino economico. "Sebbene la crescita del Pil si confermi debole", i segnali di miglioramento ci sono già: tra dicembre e gennaio i nuovi ordinativi hanno continuato ad aumentare sia nel manifatturiero che nei servizi, i recenti contatti della Bce con le società non finanziarie suggeriscono che la crescita si rafforzerà gradualmente e nella stessa direzione vanno i risultati dall'indagine di gennaio dei previsori professionali.

