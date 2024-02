Bce | lento recupero Pil primo trimestre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 14.37 L'economia sarà in "nel" se famiglie e imprese non perderanno fiducia a causa dei conflitti,che rappresentano "rischi al ribasso" insieme a crescita globale e minacce al commercio internazionale per le tensioni geopolitiche. Così la Bce. Il Pil resta debole, ma ci sono segnali positivi dagli ordinativi di manifattura e servizi."L'inflazione dovrebbe attenuarsi", ma i tassi saranno su livelli "restrittivi finché necessario". Imprese italiane e tedesche più vulnerabili sull'accesso ai finanziamenti.