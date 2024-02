Basta violenza sulle donne | serve rispetto

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Noi ragazzi delle classi seconde della scuola Panizzi di Brescello abbiamo partecipato al progetto ’Stop alla’, per riflettere sulladi genere. L’attività didattica ci ha fatto capire che è da giovani che deve avvenire un cambiamento, cioè già dalla nostra età si deve imparare ilper la figura femminile, quell’ "Angelo che dal ciel è venuta in terra a miracol mostrar", come ci insegna Dante Alighieri. La nostra esperienza è stata condivisa durante la manifestazione ’25 Novembre. Giornata internazionale contro la’, indetta dal Comune di Brescello e svoltasi al Parco Guareschi, a cui ha partecipato anche la madre di una vittima di femminicidio. È stata l’assemblea dell’Onu nel 1999 a scegliere ...

È stata Elodie a portarla sul palco dell’Ariston per la prima volta, nella serata dei duetti del 2023, per una versione indimenticabile di American ... (gqitalia)

È stata Elodie a portarla sul palco dell’Ariston per la prima volta, nella serata dei duetti del 2023, per una versione indimenticabile di American ... (gqitalia)

«Guarda me, adesso sono un’altra. La rabbia non ti basta». Poche parole che, però, sembrano riassumere tutto il carisma di BigMama, sul palco del Festival di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta. U ...Il testo e il significato de La rabbia non ti basta, la canzone di Big Mama a Sanremo 2024: «Guarda me ,Adesso sono un’altra» ...Elly Schlein replica con forza a chi, nella maggioranza, critica le politiche migratorie del Pd come responsabili dello stupro di Catania.