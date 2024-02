Basta questo per squalificarlo | per Giuseppe è finita? Clamoroso a L' Eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "E si lamenta pure!!! Te possino!! Con tutto quello che ti sei vinto!!!".si conferma campione a L', il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma alla Ghigliottina non riesce a portarsi a casa il montepremi di 47.500 euro fallendo la parola-chiave. Ha provato con "Bottone", da abbinare a "Ascensore", "Schiacciare", "Tamburo", "Spia" e "Filo", ma la risposta corretta era "Freno". Tanti telespettatori che seguono la puntata in tempo reale commentando le imprese e i disastri dei concorrenti su X (l'ex Twitter) azzeccano la chiave e poi contestano a(da giorni protagonista dello show e arrivato al gioco finale con bene 190mila euro in ballo) una certa impreparazione. "Non conosce manco il filo del freno nelle moto e nelle bici, ma anche in certe auto. E' proprio scarso", "Marò ...