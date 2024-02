«Basta | il Psg lascia il Parco dei Principi» Al-Khelaïfi contro Parigi come De Laurentiis contro Manfredi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Napoli e Psg,e Hidalgo, Al-e De. L’ultimatum di Deal sindaco di Napoli(“o mi dai lo stadio entro 120 giorni o me lo costruisco altrove”) una sua versione in scala internazionale: Nasser Al-. Il Presidente del Psg non ne può più, e dopo l’ennesimo no della sindaca diAnne Hidalgo alla vendita deldei, ha sbottato: “, ce ne andiamo”. “È troppo facile dire ora che lo stadio non è più in vendita. Sappiamo cosa vogliamo, abbiamo perso anni cercando di acquistare il. Adesso. Vogliamo voltare pagina”, ha dichiarato Nasser ...