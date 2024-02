Basta con Tele Meloni | dice Schlein al sit-in di Viale Mazzini Ecco chi c' era

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "con '',con un servizio pubblico svilito essere portavoce della propaganda di questo governo",la segretaria del Pd Ellyaprendo il sit-in "per la libertà d'informazione" davanti al cavallo della Rai di, a Roma. Con tutti i dirigenti in trasferta a Sanremo. Qualche ora prima, sempre davanti la sede Rai, era stata indetta una contromanifestazione organizzata dal sindacato di destra UniRai. "Chiediamo la libertà e l'autonomia di stampa contro un'informazione che per anni è stata monolitica e unilaterale", afferma la vicepresidente di UniRai Elisabetta Abbate. Circa 200 i partecipanti al sit-in del Pd, e presenti gli esponenti di +Europa, Avs, i socialisti e Italia Viva. "Il Pd protesta perché il ...

Sembrava un festival declinato al maschile, come tanti ce ne sono stati in passato, con una presenza schiacciante di cantanti, su 30 in gara ... (milleunadonna)

È stata Elodie a portarla sul palco dell’Ariston per la prima volta, nella serata dei duetti del 2023, per una versione indimenticabile di American ... (gqitalia)

Il festival di Sanremo non è più una gara di canzoni e allora coraggio: andate fino in fondo e cambiate una volta per tutte il senso del programma ...Il Festival di Sanremo come terapia. Le cinque serate dedicate alla canzone italiana potrebbero diventare un medicina per il nostro benessere fisico e psichico. Imparare quei brani e cantarli, ...Se oggi la scienza è in grado di spiegare cosa succede al nostro cervello quando cantiamo, individuando le diverse aree della corteccia cerebrale che accendendosi aumentano la secrezione ...