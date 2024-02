Basket | Virtus Bologna | è sfida al vertice in Eurolega contro il Monaco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024)SegafredoAS: ladella Segafredo Arena che andrà in scena domani alle 20:30 svela tanti dei temi che si possono trovare nell’alta classifica di. Si parla, all’atto pratico, della terzauna delle facenti parte del gruppo delle quarte (anche se, tecnicamente, ilè dichiarato quinto tra Panathinaikos e Fenerbahce). Una sola la vittoria di distanza tra le parti: 16-915-10. Nondimeno, in questo 26° turno si torna in campo su premesse ben lontane da quelle del secondo, quando le V nere furono travolgenti in territorio monegasco per 59-83. Le premesse per una serata da ricordare ci sono tutte, anche perché la squadra allenata di Luca Banchi ha uno dei migliori record casalinghi ...