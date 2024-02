Basket Nella rassegna di Serie C CmC | fase delicata Un girone di ritorno da dimenticare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ancora una giornata no per il Cmc che in questodidella C regionale, sembra proprio aver perso la strada del successo. Contro il Monsummano era una partita da vincere assolutamente perchésecondai pistoiesi potrebbero incrociare ancora i biancocelesti. Fino all’ultima giornata, quando sarà definita la classifica finale della prima, non è possibile sapere con certezza in quale dei due gironi (D ed E) finirà il Cmc (al momento andrebbe nelE ma con due giornate ancora da giocare è difficile ipotizzare da quanti punti potrà partire perché tutto dipenderà dai piazzamenti definitivi), né quali saranno le avversarie che confluiranno da entrambi i gironi della1 con il sistema dell’alternanza. Con questa incertezza, la cosa ...