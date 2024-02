Basket in carrozzina Nts | netto ko con Castelvecchio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pesante ko per la Nts Informatica Rimini nella sesta giornata di campionato di Serie B diin. La squadra di coach Loperfido va subito sotto a Gradisca d’Isonzo contro la Pol. Nordeste si ritrova a fine gara sotto di 30. Il 63-33 conclusivo è il frutto di un match in cui la squadra riminese ha fatto fatica sin dall’avvio, con i primi due quarti a segnare in maniera decisiva la prosecuzione. Significativo il 40-16 di metà gara, col secondo tempo che a quel punto vede Gradisca d’Isonzo a controllare il tentativo di reazione di Nts. Il prossimo appuntamento sarà ancora in trasferta, con il gruppo impegnato nella tana della più abbordabile Delfini 2001 Vicenza, ancora a zero e già battuta nel match d’andata per 63-39. Il tabellino: Loperfido 7, Acquarelli, Raik 2, Di Francesco 6, Martinini, Storoni 4, ...

