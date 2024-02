Basket giovanile Under 17 alla sfida della fase Interregionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’17 Eccellenzacanestro 2.015 ha centrato la qualificazione al gironedel campionato e sarà ora attesa da un raggruppamento particolarmente impegnativo. Giunta quarta nella secondadel campionato regionale, dopo lo spareggio per il terzo posto perso contro San Lazzaro, la formazione biancorossa è stata inserita nel girone Hsuccessiva. Qui, Forlì se la vedrà con Borgomanero, Mestre, Reyer Venezia, Auxilium Genova e Varese. La prima classificata accederà alle Finali Nazionali, mentre seconde e terze affronteranno lo spareggio per strappare il pass. "La qualificazione ai gironi interregionali è per noi il raggiungimento di un obiettivo datoci ad inizio stagione – afferma Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore ...