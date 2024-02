Basket Divisione regionale 1 | poule promozione e salvezza Lerici e Follo | falsa partenza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Partono entrambe con una sconfitta Landiniimpegnate nelle rispettive ’’, seconda fase del campionato di1 ligure. Nellala Landinicede per 96-93 in casa della Pgs Auxilium a Genova dopo ben tre tempi supplementari, un risultato che dà adito a recriminazioni in casana. Gli allenatori Ricci e Bertelà a Genova hanno schierato: Putti, Maccari, Rege Cambrin, Omeragic, Russo. Poletto. Albanesi, Sacchelli, Oddone. Gaspani e Pignoli. Top scorer fra ini Omeragic con 29 punti. Gli altri risultati della prima giornata: Loano-Tigullo Santa Margherita Ligure 64-79 e Pegli-Next Step Rapallo 64-80; Cogoleto-Aurora Garibaldi 78-61. Classifica: Tigullio e ...

Pisa, 6 febbraio 2024 – Niente da fare per la IES Sport, in casa con il forte Basket Wolf Pistoia , nella seconda giornata di ritorno del campionato ... (sport.quotidiano)

Nella Divisione regionale 1, giornata tutto sommato indolore per i Legends che pur stando alla finestra per il previsto turno di riposo mantengono ... (sport.quotidiano)

Il girone di ritorno di Divisione Regionale 3 è entrato nel vivo. Banathinaikos in cima alla classifica del Girone C, perde il primato Audax Continua imperterrito il girone di ritorno per le pistoiesi ...Ritorno in casa amaro per la Klass Coral Alghero. Sabato pomeriggio nella palestra di Olmedo la squadra di coach Longano ha perso 48-80 contro il San ...Si è aperto ieri sera con due interessanti anticipi il 5° turno di ritorno del girone J lariano del campionato di Divisione Regionale 3. Anticipi che hanno salutato due importanti vittorie esterne. A ...