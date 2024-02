Basket Allenarsi come una star Nba Clinic il 5 marzo a Centro Dribbling

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ci sarà anche Ravenna nel calendario del quinto NBA PlayerTour, evento della durata di 13 giorni che toccherà diverse città in sette regioni italiane organizzato dallo Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria per l’Italia del marchio NBAball School. Il Playerconsiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA con allenamenti della durata di novanta minuti cadauno diretti da un Direttore Tecnico del circuito NBA che verrà appositamente in Italia. La tappa ravennate è stata organizzate grazie alla Compagnia dell’Albero e si terrà martedì 5alsportivo(via Antica Milizia 50). Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio: All-...