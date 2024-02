Baseball | ecco gli impegni di San Marino e New Rimini La serie A comincia ad aprile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Due mesi abbondanti all’inizio della nuovaA di, con la Fibs che ha reso noti ieri i calendari ufficiali. Per il Newil ritorno nella massimasarà tenuto a battesimo dal Crocetta, che ospiterà in Emilia le due partite di sabato 20(ore 15 e ore 20). Successivamente, per la prima partita interna, Newospiterà Rovigo sempre con un un doublehader di sabato 27 (ore 15 e ore 20). Anche Sanin trasferta, ma una settimana dopo rispetto ai cugini rivieraschi. Per la squadra di Bindi debutto nella tana di Macerata, con tripletta di partite venerdì 26 (ore 20) e sabato 27(ore 15 e ore 20). Il debutto a Serravalle è previsto la settimana successiva contro il Bbc Grosseto, da ...