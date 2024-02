Bari-Lecco: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 8 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi devono rialzarsi per salvare una stagione deludente, mentre i lombardi sembrano ormai vicinissimi alla retrocessione. Bari-Lecco si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola Bari-Lecco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi, cedendo di schianto a Palermo, hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva, il che li ha fatti scivolare al quindicesimo posto con 27 punti, a più cinque sulla zona playout. Si spera che l’avvento del nuovo tecnico Iachini al posto di Marino possa dare una sterzata La sconfitta ccasalinga contro la Cremonese, la quarta consecutiva, ha affossato ancora di più le speranze dei lombardi, sempre ultimi con 20 punti. La zona playout dista appena due ... Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi devono rialzarsi per salvare una stagione deludente, mentre i lombardi sembrano ormai vicinissimi alla retrocessione.si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi, cedendo di schianto a Palermo, hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva, il che li ha fatti scivolare al quindicesimo posto con 27 punti, a più cinque sulla zona playout. Si spera che l’avvento del nuovo tecnico Iachini al posto di Marino possa dare una sterzata La sconfitta ccasalinga contro la Cremonese, la quarta consecutiva, ha affossato ancora di più le speranze dei lombardi, sempre ultimi con 20 punti. La zona playout dista appena due ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Beppe Iachini nuovo tecnico del Bari. Un'investitura apprezzata dalla piazza che spera, con l'esperto trainer, di risollevare una stagione fin qui estremamente deludente. Nel corso degli ...

Terzo giorno di lavoro settimanale per i biancorossi in vista della sfida contro il Lecco guidato da mister Bonazzoli in programma al San Nicola sabato.AMMENDE SOCIETÀ: 15mila euro di multa al Bari (per lancio di petardi, fumogeni e oggetti vari che hanno provocato anche il ferimento lieve di un tifoso); 4mila alla Ternana; 3mila ad Ascoli, Como e ...