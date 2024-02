Bard diventa Gemini Nasce Gemini Advanced in abbonamento a 21 | 99 euro al mese Tutte le novità

Google prova a fare chiarezza sul nome della sua IA generativa, che è stata presentata lo scorso anno come Bard . E che da oggi, invece, prende il ... (repubblica)

Bard diventa Gemini : arrivano l’app e l’abbonamento Gemini Advanced di Google One

Google ha ufficialmente rinominato Bard in Gemini, lanciando l'app per Android e il piano in abbonamento Gemini Advanced. L'articolo Bard diventa ... (tuttoandroid)