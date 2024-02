Bard diventa Gemini | arrivano l’app e l’abbonamento Gemini Advanced di Google One

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha ufficialmente rinominatoin, lanciando l'app per Android e il piano in abbonamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google ha esteso la diffusione del suo LLM Gemini Pro per Bard ad altre 40 lingue, compreso l’ Italia no. All’orizzonte c’è anche un possibile cambio ... (dday)

Google ha esteso la diffusione del suo LLM Gemini Pro per Bard ad altre 40 lingue, compreso l’ Italia no. All’orizzonte c’è anche un possibile cambio ... (dday)

Google sta preparando importanti novità in termini di rebranding e funzioni per Google Bard , il suo assistente basato su IA. L'articolo Google Bard ... (tuttoandroid)

Tante novità in arrivo dal fronte AI per Google. Con un lungo post pubblicato sul blog ufficiale, la società ha spiegato cosa cambierà.(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Cambia nome Bard, il software di intelligenza artificiale di Google, rivale di ChatGpt, disponibile in 20 lingue e 230 ...Giornata di annunci in casa Google. Molti dei prodotti Google rientreranno nell’ecosistema Gemini, anche nel nome. Bard diventa “Gemini” per riflettere la tecnologia avanzata che lo anima. Sarà ...