Barcellona | Lewandowski sul suo futuro | “Voglio giocare al nuovo Camp Nou”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “ancora alNou è uno dei miei obiettivi, è uno stadio magico, ovvio che voglianelstadio con tutta la nostra gente e un ambiente spettacolare. Qui sto molto bene, mi piace la città, la mia famiglia si trova benissimo”. Lo ha detto l’attaccante del, Robert, parlando del suo: “Essere un allenatore o un giocatore delcomporta avere molta pressione, è normale, la squadra e il club sono in un momento difficile, c’è una rosa con tanti calciatori molto giovani che devono confrontarsi con aspettative molto alte”. E sull’addio di Xavi: “Capisco perfettamente cosa significa tutto ciò per Xavi, lui è un uomo del Barça, è stato un giocatore importante e adesso ne è l’allenatore, capisco che non ...

Il Barcellona si giocherà la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid : la squadra di Xavi ha battuto in semi finale l'Osasuna per... (calciomercato)

Domenica 11 febbraio ore 21.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventiquattresima giornata di LaLiga 2023/24 tra Barcellona e Granada. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...Blog Calciomercato.com: NOTA della redazione per i blogger: per il mese di febbraio, sono stati sospesi i voti agli articoli, ecco perché tutti i blogger ricevono una bassa ...Le probabili formazioni di Barcellona-Granada, match di scena al Camp Nou di Barcellona valido per la ventiquattresima giornata della Liga ...