Barcellona | Fabregas dice no alla panchina al posto di Xavi | 'Sto bene a Como'

Cesc Fabregas, il grande ex, in panchina al posto di Xavi A Barcellona se ne parla tanto e se ne sta continuando a parlare, ma a smentire, almeno per ora, questa.Cesc Fabregas è stato ospite a Catalunya Radio, a Barcellona. È stata raccontata la sua vicenda sportiva attuale, nello staff tecnico del Como, e gli è stato chiesto di commentare la decisione di Xavi ...Calcio Sei allenatori insieme (Roberts, Fabregas, Guindos, Cassetti, Gatto e Malatesta) non si erano ma visti Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del d ...