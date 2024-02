Barcellona | Deco | «Mai parlato con Motta e Mourinho | su Xavi…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di, direttore sportivo del, sull’addio di Xavi al club e sul nuovo allenatore. Tutti i dettagli Il direttore sportivo delhadel futuro a Esport 3. XAVI – «La stagione non è ancora finita, i voti li daremo alla fine. L’era Xavi non è ancora finita. In questo momento gli do un 10 per tutto quello che sta facendo». NUOVO ALLENATORE – «Non faremo grandi acquisti e il nuovo allenatore deve capirlo. Abbiamo bisogno di un allenatore che sappia cos’è il Barça e capisca la nostra realtà attuale. Marquez sta facendo il suo lavoro e sta crescendo come allenatore nella squadra riserve. Per ora non è considerato per il futuro. Márquez è una persona che sta crescendo all’interno del club ma farebbe l’allenatore della prima squadra solo in caso di emergenza ...