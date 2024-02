Barbara Ronchi | chi è l’attrice del film ' 10 minuti' | carriera e curiosità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel nuovo‘10’, in questi giorni nelle sale, interpreta il ruolo di Bianca Bevilacqua, una donna che ha ricevuto dalla sua psicoterapeuta una richiesta molto particolare, ovvero spendere un po’ del suo tempo quotidiano a fare qualcosa che non ha mai sperimentato prima. Di lei,ha rivelato in un’intervista al Corriere: “Bianca è la somma delle cose che non mi piacciono nelle persone. Cerca continue conferme, anche con una certa grande dose di sensibilità. Vuole essere costantemente accudita e ascoltata, e quindi non lascia spazio. C'è grande narcisismo in questo parlare di sé, raccontare di sé, concentrarsi su di sé, che è proprio quello che non mi piace. Mettendomi nei suoi panni, però, mi fa molta tenerezza la fatica e l'impegno con cui si sforza di alzare gli occhi e concedere agli altri ...