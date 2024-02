Bandecchi si dimette Motivi politici

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - "Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare il fatto che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco". Lo rende noto il sindaco di Terni, Stefano, con un video postato sul suo profilo Instagram. "Con questo video lo comunico a tutti i cittadini - continua- che cosi' eviteranno di leggersi i giornali che chissà quali stupidaggini potranno dire. Isono di carattere politico, continuo a essere il segretario di Alternativa popolare ma non farò più da qui a 20 giorni il sindaco. Cosi' non correremo il rischio a Terni di avere una dittaturaana...".

"Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco": lo afferma il primo cittadino di Terni, Stefano ...