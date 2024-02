Bandecchi si dimette da sindaco di Terni | Motivi politici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Agenzia Vista), 08 febbraio 2024 "Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare che ho già dato le dimissioni dalla carica di. Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quali stupidaggini potranno dire”. Così il primo cittadino di, Stefano, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “I” delle dimissioni, spiega, “sono di carattere politico. Continuo ad essere il segretario di Alternativa popolare, ma non farò più ildella città di, così non correremo rischi adi avere una ‘dittaturaana'. Saluto tutti i cittadini e ringrazio tutti coloro che mi hanno ...