Bandecchi annuncia le dimissioni da sindaco di Terni su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Stefanohato ledadicon un video sudiretto ai suoi cittadini. "Ho già dato le. Attraverso questo video lo comunico a tutti così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quale stupidaggine potranno dire", le parole usate dall'ormai ex primo cittadino, che spiega di aver comunicato la sua decisione alla giunta e ai consiglieri comunali. "I motivi sono di carattere politico. Continuo ad essere il segretario di Alternativa popolare. Ma non farò più, da qui a 20 giorni, ildi, così non rischieremo di avere auna 'dittaturaana'. Ma la mia esprienza politica va avanti".aveva ...