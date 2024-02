Banca dati per le complicanze dei trapianti Università Insubria e ospedale in prima linea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un progetto da oltre 2 milioni finanziato dal Pnrr porterà alla creazione di unaper la gestione delledei. L’iniziativa, che coinvolgerà diverse realtà della penisola, ha come capofila l’dell’. Un paziente trapiantato è soggetto ainfettive molto gravi perché il suo sistema immunitario deve essere tenuto a bada per limitare i rischi del rigetto. Con il ricorso a tecniche diagnostiche di ultima generazione disponibili nel laboratorio di Microbiologia e virologia di Asst Sette Laghi all’di Circolo di Varese, diretto da Nicasio Mancini, si proverà a identificare dei marcatori in grado di intercettarequeste possibili...