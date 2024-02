Ballotta | «Il Milan deve mettere in discussione Maignan»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Marco, ex portiere, ha parlato aNews24 del momento dei rossoneri e dinel campionato di Serie A Marco, ex portiere, ha parlato aNews24 del momento dei rossoneri nel campionato di Serie A.sta alternando prestazioni top a errori grossolani. Come si spiega?«Non sta attraversando un periodo felice, sta alternando prestazioni buone a meno buone, magari è stato condizionato un po’ da Udine, non dico che è stato segnato, ma è un caso particolare. Dà fastidio, c’è poco da fare. Resta un ottimo portiere, è giusto discuterlo quando commette degli errori perché ne fa talmente pochi che poi quando sbaglia se ne accorgono tutti. Ha fatto due tre errori pesanti che da lui non ci si aspetta». Sta influendo anche la questione rinnovo secondo ...

Pioli ha indicato la via in conferenza stampa per cercare di recuperare posizioni in classifica: tornare a vincere in trasferta. L’occasione... (calciomercato)

Periodo non facile per Maignan al Milan, qualche errore di troppo non da lui. Ne ha parlato in esclusiva a Milannews24 Marco Ballotta Mike Maignan non sta attraversando un periodo facile, dagli ...Marco Ballotta, ex portiere, ha rilasciato un’intervista in cui parla dello scudetto e delle possibilità dell’Inter: le parole Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Milannews24 della corsa allo scu ...Arrivano ancora conferme sull’interesse del Milan per portare Antonio Conte sulla panchina: le parole di Momblano Il sogno del Milan per la panchina del prossimo anno resta Antonio Conte. La notizia è ...