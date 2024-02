Azioni di Menti | Grottaglie inizia con le escursioni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 8 febbraio 2024)diè pronta per le, veri e propri percorsi esperienziali che consentono di conoscere e vivere i punti più suggestivi del territorio dei comuni di, Carosino, San Giorgio Jonico e Monteiasi, un suggestivo viaggio tra arte e tradizioni. Dopo il successo della prima alle Cave di Fantiano, la seconda escursione si terrà nella Lama di “Penzieri” di, chiamata anche la Gravina di San Biagio, con le guide di Grott’art Maria De Marco e Annalisa Pinto che guideranno i partecipanti in una rigenerante passeggiata nella natura tra sentieri odorosi, ritrovandosi immersi in un incantevole paesaggio e visitando i resti di un antico villaggio rupestre. Nellevengono prima illustrate le caratteristiche e la storia ...