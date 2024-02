Azerbaigian | rieletto presidente Aliyev

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 3.01 Netta vittoria di Ilhamche nelle elezioni presidenziali anticipate insi conferma al quinto mandato consecutivo con il 92% delle preferenze a spoglio ormai quasi ultimato. Un risultato che non sorprende sulla scia della storica vittoria del suo paese sui separatisti armeni, lo scorso anno. Il conteggio dei voti si è tenuto senza il monitoraggio di media indipendenti e in assenza di una vera opposizione. "Il popoloo ha eletto Ilham", ha detto il capo della Commissione elettorale.

A dicembre l’industria tedesca ha fatto registrare il settimo mese di calo consecutivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È un record persino se si considera la crisi finanziaria del 2 ...Il presidente, da venti anni al potere, cerca il quinto mandato. Gli attivisti: “Con lui più stabilità, ma in questo Paese non c’è democrazia” ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni presidenziali in Azerbaijan, verso riconferma per la 'dinastia' degli Aliyev ...