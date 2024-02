Azeraigian | rieletto presidente Aliyev

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 3.01 Netta vittoria di Ilhamche nelle elezioni presidenziali anticipate in Azerbaigian si conferma al quinto mandato consecutivo con il 92% delle preferenze a spoglio ormai quasi ultimato. Un risultato che non sorprende sulla scia della storica vittoria del suo paese sui separatisti armeni, lo scorso anno. Il conteggio dei voti si è tenuto senza il monitoraggio di media indipendenti e in assenza di una vera opposizione. "Il popolo azerbaigiano ha eletto Ilham", ha detto il capo della Commissione elettorale.

Il presidente, da venti anni al potere, cerca il quinto mandato. Gli attivisti: “Con lui più stabilità, ma in questo Paese non c’è democrazia” ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni presidenziali in Azerbaijan, verso riconferma per la 'dinastia' degli Aliyev ...