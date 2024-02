Avviso legale ad Eni | “Illegittima la concessione per il gas di Gaza” I ricorrenti | “Rischio di complicità in crimini di guerra”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il gruppo Eni ha ricevuto undello studioFoley Hoag LLP di Boston, negli Stati Uniti, perché non intraprenda attività nelle aree marittime della Striscia diche appartengono alla Palestina. Lo riporta il sito Pagine Esteri. Lo studiosi muove su mandato dei gruppi palestinesi per i diritti umani Adalah, Al Mezan, Al-Haq e PCHR. La questione è spinosa e riguarda concessioni di licenza per l’esplorazione delle acque antistanti aassegnate ad alcune società petrolifere lo scorso 29 ottobre, dopo l’inizio dei bombardamenti sulla Striscia. Quello davanti alle coste di, a circa 30 kilometri, è un giacimento il cui potenziale è stato stimato in 30 miliardi di metri cubi di gas. Secondo calcoli di economisti palestinesi potrebbe generare introiti fino ad ...