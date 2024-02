Avetrana | domenica Michele Misseri libero | divieto di accesso vicino alla casa del delitto Ordinanza del sindaco

(Di giovedì 8 febbraio 2024)torneràdopo otto anni di carcere. Tornerà asua, ad. Ildiha firmato un’di(salvo per chi ne abbia titolo) nelle vicinanze delladi, in cui fu uccisa sua nipote Sarah Scazzi. L'articolodidel del proviene ...

domenica prossima tornerà nella villetta di via Grazia Deledda, ad Avetrana . Dopo quasi 14 anni dalla morte della nipote, Michele Misseri uscirà dal ... (tg24.sky)

Michele Misseri, torna libero. Lo "zio michele", che ha scontato - ottenendo una riduzione di pena di oltre 400 giorni - la condanna a 8 anni ..."Oggi pomeriggio ci riuniremo con il comandante della polizia locale per capire come meglio poter agire per garantire tranquillità ai residenti".Non si conosce l'orario della scarcerazione, ma si sa che Misseri, attualmente è detenuto nel carcere di Lecce, tornerà a casa domenica 11 febbraio. E il paese nel tarantino si prepara con uno «stop ...