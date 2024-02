Avena in polvere | perché sceglierla per il bagnetto del neonato

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il momento del, per il, è generalmente uno dei più piacevoli,la gran parte dei bambini di pochi mesi si rilassa nell’acqua calda; non a caso quella delè una routine che si consiglia di riservare per la sera, prima di mettere i piccolini a nanna. Scegliere i prodotti adatti alla pelle sensibile dei bambini è importantissimo, ma un ottimo aiuto è rappresentato anche dall’in, da usare al posto dei classici detergenti e utile sotto molti punti di vista, soprattutto considerando proprio il tipo di pelle delicatissima dei bimbi così piccoli. I benefici dell’inneldelL’inpuò essere utilizzata ...