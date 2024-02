Avellino | Tegola Pazienza | nuovi guai per Varela

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin casa. Dopo la gara con il Monopoli, Ignacio Loresha lamentato un fastidio al ginocchio destro. In questi giorni si è prima sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato una meniscopatia laterale da sovraccarico, e successivamente ha richiesto un consulto ortopedico specialistico. Si opterà per un trattamento conservativo attraverso terapie specifiche. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima fase di riscaldamento, i biancoverdi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con una partitella a tutto campo. Ancora ai box Manuel Riccardi che ha svolto allenamento differenziato in attesa che si rimargini la ferita alla zona tibiale destra. Enis Tozaj sta proseguendo un programma di riatletizzazione, ...